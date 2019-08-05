3 ايام تفصلنا عن إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية عن أنه يفصلنا ثلاث أيام فقط لإيداع الدفعة الواحد والعشرين من الدعم، المقدم من قبل الوزارة، حيث تم إقرار برنامج المواطن من اجل مساعدة الأسر التي لا تقدر على التعايش مع غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار والخدمات، وقد تم البدء بالعمل به في بداية العام المنصرم، وذلك بعد ان تم تطبيق الضريبة المضافةن حيث تقوم المملكة بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية والمالية، من أجل تحقيق التوازن المالي، وتسعى المملكة من خلال العديد من الإصلاحات إلى تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2020، من اجل الوصول إلى رؤية المملكة للعام 2030 .

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المتقدم للتسجيل سعودي الجنسية. يجب أن يكون قد يكون المقيم صاحب إقامة كاملة في السعودية . يجب على المستفيد إلا تنقطع إقامته بالمملكة لأكثر من 90 يوماً خلال آخر 12 شهر .

موعد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تقديم موعد إيداع الدفعة الـ 21 لكافة المستفيدين، وذلك بعد ان تصادف موعد الإيداع إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد ذلك من خلال الرد على أحد المستفيدين عبر حساب خدمة العملاء بخصوص موعد إيداع الدفعة التالية، وقد كشف البرنامج على أنه سوف يتم إيداع الدفعة في 8 أغسطس المقبل بدلاً من يوم العاشر وفقاً للجدولة الزمنية المسبقة للبرنامج، وقد نوه البرنامج على ان التسجيل مازال مفتوح لكافة الراغبين، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل في الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي حساب المواطن