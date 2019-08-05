السعودية | السعودية تخصص رابطا لحجاج قطر بعد حجب الدوحة لرابط سابق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السعودية عن تخصيص رابط جديد لاستقبال الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق الذي تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء الفريضة. وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان إنها مستمرة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، مؤكدة أن محاولات النظام القطري مستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر. ودعت الوزارة السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

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