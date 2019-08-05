، شاهد.. عمال ملاعب كأس العالم بقطر يتظاهرون بسبب أوضاعهم المزرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أضربوا عن العمل احتجاجًا على الظروف القاسية التي يعيشونها والرواتب الشحيحة

تداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحشود كبيرة من العمال المكلفين ببناء ملاعب كأس العالم بقطر، تجمعوا احتجاجًا على أوضاعهم المزرية.

وفي التفاصيل، ظهر في الفيديو حشود كبيرة من العمال وهم يقطعون أحد الطرق، وقاموا بالإضراب عن العمل نتيجة الظروف القاسية التي يعيشونها، والرواتب الشحيحة في قطر، بحسب ما ذكره المغردون.

وبدا بالمقاطع المصوَّرة أن المظاهرات جرت وقت الظهيرة، بينما كان العمال المحتجون يرتدون سترات العمل.

وقال المغردون: إن الفيديو جرى تصويره السبت الثالث من أغسطس الجاري، ويتعلق بإضراب عمال، يشتغلون في مشاريع إنشاء ملاعب كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022.

ويُعد العمل بمجال الإنشاءات وقت الظهيرة من الأمور الخطيرة التي تهدد سلامة العمال، وقد حظرت العديد من دول المنطقة العمل في هذا التوقيت.

وعلى الرغم من وعود الدوحة بتحسين ظروف العمال الوافدين الذين يبنون ملاعب كأس العالم، فقد كشفت تقارير إعلامية دولية، وتحقيقات لمنظمات حقوقية، زيف هذه الوعود، ملقية بالضوء على ظروف مروعة، يعيشها العمال، تصل حد وضعهم فيما يشبه السجون.