طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس 1440

الآن أعزءنا القراء من داخل المملكة العربية السعودية يمكنكم الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة “قياس” الفترة الثانية عبر المركز الوطني للقياس، هذا وقد أعلنت إدارة موقع المركز الوطني في وقت لاحق عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن طهور نتائج اختبارات قياس القدرات العامة الورقة الثانية، ومنذ تلك اللحظة يبحث الكثير عن النتائج برقم الهوية على صفيح ساخن، نظراً لأهمية هذه الاختبارات في تحديد مصيرهم.

اختبار القدرات العامة في قياس 1440 :

هذا ويتساءل الكثير عن الهدف من خوض اختبارات القدرات العامة في قياس ولعل السر وراء ذلك هو الآتي :

أولاً، قياس مدى استيعاب الطالب وفهمه لما هو مقرر عليه دراسياً.

ثانياً، تحديد مدى إدراك الطالب للعلاقات المنطقية من حوله.

ثالثاً، تحديد مدى قدرة الطالب على حل المسائل الرياضية التي تعتمد على المفاهيم.

رابعاً، القدرة على قياس مدى استيعاب الطلاب على الاستنتاج.

وتجدر الإشارة إلى أن اختبار القدرات العامة في قياس تتم بشكل لفظي وكلامي، حيث يتم اختبار الطالب عن طريق طرح مجموعة من الأسئلة بطريقة سلسة من الأسهل وحتى الأصعب.

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة في قياس:

الآن يمكن الدخول على رابط الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة في قياس من هنا، وهو المعروف باسم موقع المركز الوطني للقياس فقط عليك اتباع الخطوات التالية :