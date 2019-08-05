إجازات السعودية 1440.. نرصد لكم بالتواريخ مواعيد العطلات مدفوعة الأجر حتى نهاية العام

إجازات السعودية 1440، جملة تشكل طفرة بمحرك البحث “جوجل”، حيث يتابع عدد كبير من الأشخاص العطل الرسمية في السعودية 2019، وخاصة العاملين والطلاب في المملكة العربية السعودية يبحثون عن أيام العطلات الرسمية التي تخص المملكة سواء الأعياد أو المناسبات الوطنية والدينية التي تمنحها المملكة العربية السعودية للعاملين عطلة رسمية مدفوعة الثمن، كما يفضل العديد منهم السفر في أيام العطل الرسمية للتنزه أو زيارة الأقارب أو الذهاب إلى أي مكان بهدف الاستجمام، وحرصًا منا على تقديم كل ما يهم القارئ، نعرض لكم ن خلال هذا التقرير إجازات السعودية 1440.

إجازات السعودية 1440

إجازات السعودية 1440 تبدأ بعيد الأضحى، هو أحد العيدين اللذان يحتفل به المسلمون حول العالم، ووفقًا للتقويم الهجري لعام 1440، تكون وقفة عرفة لهذا العام يوم السبت 10 أغسطس، وأول أيام عيد الأضحي المبارك يوم الأحد 11 أغسطس، وتبدأ أجازة عيد الأضحى بالمملكة العربية السعودية من يوم 5 من شهر ذي الحجة وتستمر حتى 16 ذي الحجة بالنسبة للقطاع الحكومي، حيث تختلف أيام الأجازة في المملكة العربية السعودية بين القطاع الحكومي والخاص، فأيام الإجازة الرسمية لأيام عيد الأضحى بالقطاع الحكومي عشرة أيام، بينما الإجازات في القطاع الخاص تكون بناء على رغبة الشركة في إعطاء أيام الإجازة.

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العطل الرسمية في السعودية 2019

العطل الرسمية في السعودية 2019 التي تمنحها المملكة العربية السعودية لمواطنيها سنعرضها لكم بالتفاصيل في السطور التالية، فهناك عدد من المناسبات بمثابة إجازة رسمية في المملكة، مثل اليوم الوطني للملكة، علاوة على أيام الأعياد سواء عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر.

وتحرص المملكة السعودية على التيسير على المواطنين، فإن صادفت أيام الأعياد وجود يوم فاصل بين عطلة آخر الأسبوع التي هي إجازة رسمية أيضًا وبين عطلة الأعياد الرسمية، فإنها تمنح هذا اليوم الفاصل إجازة رسمية أيضًا، وذلك وفقًا للائحة رسمية ضمن اللوائح النظامية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية متمثلة في حكومتها بتفعيلها للمواطنين.

أيام العطل الرسمية في السعودية 2019

أيام العطل الرسمية في السعودية 2019 والتي تمنحها السعودية للمواطنين سنجمعها لكم من خلال التقرير التالي: