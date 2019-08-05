ماذا تعرف عن مسجد القبلتين وسبب تسميته؟

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تمتلك المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم التاريخية الإسلامية، ويقصدها حجاج بيت الرحمن زوار المدينة المنورة ، في هذه الأيام حيث تتوافد أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم على مسجد القبلتين والصلاة فيه , واستذكار واحد من أبرز الأحداث في عهد النبوة .

ويمتلك مسجد القبلتين بالمدينة المنورة مكانة خاصة في قلوب المسلمين ، إذ أنه شهد تحول القبلة من بيت المقدس في فلسطين ، إلى الكعبة المشرفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة فسمي كذلك .

وجاء في الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أم بشر من بني سلمة معزيا وذلك في العام الثاني من الهجرة , فصنعت له طعاماً وعند صلاة الظهر نهض عليه السلام يصلي ، وبعد أن أتم ركعتين نزل عليه الوحي بالتحوّل إلى الكعبة المشرفة في الآية الكريمة ( قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) .

ويقع مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على ربوة من الحرة الغربية بالمدينة ويبعد عن المسجد النبوي بنحو أربعة كلم ، وقد بني في الأساس من اللبن والسعف وجذوع النخيل , ونظرا للأهمية الخاصة التي اكتسبها في التاريخ الإسلامي تعاقبت عليه أعمال الترميم والتوسعة والتجديد .

وفي العهد السعودي صدرت الأوامر بهدم المسجد وإعادة بنائه وإعادة تخطيط المنطقة التي يقع المسجد فيها وتوسعته وفق أحدث التقنيات والتصاميم الهندسيـة مع إضفاء اللمسة الهندسية المعمارية ذات الطابع الإسلامي .

