يوتيوب يعرض تصميم جديد لشاشة “الفيديو التالي” على أندرويد

:



.

تظل خدمة يوتيوب وسيلة رائعة للحفاظ على نفسك مشغولًا وقضاء وقت فراغك مستمتعًا، وكل ما عليك فعله هو البحث عن موضوع تريده وستظهر لك العشرات بل المئات من الفيديوهات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حتى عندما تنتهي من مشاهدة مقطع فيديو، فإن التطبيق يقترح تلقائيًا محتوى ذات صلة لإبقاءك على تواصل دائم.

الآن تم تحديث شاشة عرض هذا المحتوى والذي يُعرف باسم “الفيديو التالي”، كما هو موضّح أدناه.

وبالمقارنة مع التصميم السابق للتطبيق، يتم الآن تراكب التصميم الجديد على الفيديو الذي انتهيت منه.

وهذا يختلف تمامًا عن النهج السابق، والذي بدلاً من ذلك سيملأ الشاشة بأكملها بمعاينة الفيديو التالي.

Advertisements

كما وستُلاحظ وجود الكثير من المساحات الفارغة أعلى ويمين الواجهة الجديدة.

فضلًا عن أن العد التنازلي لتشغيل الفيديو التالي تم نقله من المنتصف إلى الركن الأيمن أو الأيسر حسب لغة هاتفك.

أخيرًا، يبدو أن هذا التحديث تم اطلاقه من جانب الخادم، لذا لن يُحتاج منك تحميله على هاتفك.

ولكن يُفضّل زيادة تطبيق يوتيوب على متجر جوجل بلاي وتحميل أحدث إصدار من التطبيق، أو ببساطة تحميل أحدث إصدار من يوتيوب بشكل يدوي وذلك عبر ملفه الـ APK عبر هذا الرابط.

