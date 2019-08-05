مراجعة هاتف نوكيا 9 PureView

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هاتف نوكيا 9 PureView الذي تم الإعلان عنه خلال أحداث معرض MWC2019 واخيرا وصل إلى السعودية بعد أن تم اطلاقه عالمياً في شهر فبراير الماضي، هل يستحق الانتظار وهل يمكنه من منافسة الهواتف الرائدة بالأسواق؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذه المراجعة.

التصميم

عودتنا شركة نوكيا لقطاع الهواتف التي تمتلكها شركة HMD بجودة التصنيع العالية خصوصاً في الهواتف الرائدة وهذا ما تجده في هاتف نوكيا 9 PureView الجديد فمن النظرة الأولى الهاتف يعطي انطباع بجودة تصنيع عالية فالهاتف مصنوع من الألمنيوم ومحاط بزجاج Gorilla Glass 5 للواجهة الأمامية والخلفية بحواف حادة للأطراف.

الواجهة الأمامية لـ هاتف نوكيا 9

تذكرني بهواتف تم اطلاقها عام 2017 فمع توجه الشركات لتغطية الواجهة الأمامية بشاشة كاملة فهاتف نوكيا 9 لا يزال يملك اطراف كبيرة أعلى وأسفل الشاشة تشمل الكاميرا الأمامية وسماعة المكالمات ومستشعرات الضوء والحركة،

الجهة الخلفية لـ هاتف نوكيا 9

وهي ما يميز هاتف نوكيا 9 بوجود 7 ثقوب تشمل 5 كاميرات وفلاش ومستشعر ليزر لقياس البعد وأكثر ما أعجبني أنه لا يوجد بروز للكاميرات وهي مدمجة بالخلفية بشكل جميل، كما أن الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بمعيار Qi.

اطار الهاتف المعدني يحتوي على مدخل للشحن USB-C ومكبر صوت ذو صوت ممتاز وأزرار جانبية معدنية لرفع وخفض الصوت وزر للتشغيل ومدخل للشريحتين من الأعلى.

المواصفات التقنية

يأتي الهاتف بمعالج SnapDragon 845 وبذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وبذاكرة داخلية 128 جيجابايت ولا يدعم الذاكرة الخارجية.

وكأداء بعد التجربة الهاتف يقدم أداء رائع من ناحية التصفح والألعاب وتعدد المهام ولم أواجه مشاكل مع الهاتف من ناحية الحرارة أو الايقاف المفاجئ ، كما أن الهاتف يأتي بنظام الأندرويد 9 بدون تعديلات للواجهة ما عدا تطبيق الكاميرا.

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ومن ناحية البطارية فهي تأتي بسعة 3320 ميلي أمبير وهي تعتبر أقل من متوسطة بعد التجربة فهي لم تكفي يوم عمل كامل تحت الأداء المتوسط.

الشاشة

تأتي شاشة هاتف نوكيا 9 PureView بقياس 5.99 انش من نوع pOLED وبدقة QHD+ تدعم تقنية HDR10 ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass 5.

الشاشة رائعة من ناحية الألوان والسطوع حتى تحت أشعة الشمس،كما أن الشاشة تدعم البصمة ولكنها ذات أداء مخيب فهي تحتاج إلى اللمس أكثر من مرة لفتح القفل.

الكاميرا

أكثر ما تم العمل عليه في هذا الهاتف هو الكاميرا، فالهاتف يأتي بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل و ب 5 كاميرات خلفية بعدسات ZEISS جميعها بدقة 12 ميجابكسل، 2 من الكاميرات تلتقط صور RGB و 3 كاميرات تلتقط صور ابيض وأسود ويتم دمج الصور جميعها للحصول على صورة ذات اضاءة ممتازة وتشبع ألوان أعلى، لكن هل استطاعت نوكيا بهذا العدد من الكاميرات الوصول لنتائج مرضية؟

بعد التجربة أرى أن تصوير الهاتف جيد ولكن لا يمكنه منافسة الهواتف الأخرى خصوصاً في الوضع التلقائي، كما أن تطبيق الكاميرا فيه الكثير من الأخطاء والبطئ أثناء التصوير وبعد التقاط الصورة يتم معالجة الصورة لمدة طويلة، وأرى أن الهاتف تفوق في التصوير بنمط الأبيض والأسود وهذه بعض نتائج التصوير:



المميزات والعيوب

أعجبني بالهاتف جودة التصنيع العالية ودقة الشاشة والصوت..، ولم يعجبني أداء البطارية وأداء الكاميرا وعدم استغلال الواجهة الأمامية بشاشة كاملة.

التوافر والأسعار

الهاتف متوفر بالأسواق السعودية بسعر 2199 ريال سعودي .

