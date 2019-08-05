المياه الوطنية تعرف بتطبيق الهواتف الذكية “تروية “

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أطلقت شركة المياه الوطنية مقطعاً مصوراً يعرف ضيوف الرحمن بتطبيق تروية الذي يتضمن عدداً من الخدمات تشمل التعرف على أقرب مجمع دورة مياه من بين أكثر من ثلاثة آلاف مجمع لدورات المياه تقوم المياه الوطنية بخدمتها ، واستعراض خارطة المشاعر المقدسة، ونقاط توزيع مياه زمزم في منطقة كدي بمكة المكرمة أو مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ، والاذكار، وتحديد اتجاه القبلة ، وأرقام الهواتف المهمة بالإضافة الى خدمة تقديم البلاغات والملاحظات حول الخدمات المائية والبيئية بـ 7 لغات.

وأوضحت الشركة أن اطلاقها لتطبيق تروية يأتي في اطار خططها وبرامجها للتحول الرقمي وتعزيز التواصل مع المستفيدين وحجاج بيت الله الحرام، ولتسهيل الخدمة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ( منى ، عرفات ، المزدلفة )، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط http://onelink.to/vyeak5

وبينت الشركة ان هناك عدة خطوات للبلاغات عبر تطبيق تروية تبدأ بارسال محتوى البلاغ عن التسربات والأعطال بدورات المياه الخارجية وداخل المخيمات والتعرف على اماكنها ، ويمكن البلاغ بالصورة أو النص عبر سبع لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية والاوردو والتركية والفارسية والاندونيسية ، وإدخال رقم دورة المياه او الباركود المدون أعلى دورة المياه ، ومن ثم يتم فتح البلاغ ويتلقى الحاج أو مرسل البلاغ رسالة نصية عن استقبال البلاغ ، وبعد الانتهاء من معالجة البلاغ يتم إقفاله وإبلاغ المرسل برسالة نصية تفيد معالجته.

