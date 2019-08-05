وظائف صحية شاغرة للسعوديين في تخصصي الدمام

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أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام، ومستشفى الظهران التخصصي للعيون.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. طبيب مقيم- طب أسرة (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص الطب والجراحة.

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. استشاري الطب الباطني (الظهران): شهادة الدكتوراه أو الزمالة في تخصص الطب الباطني.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 أغسطس 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

