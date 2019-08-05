جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة بهيئة التدريس

أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب التعاون على وظائف أعضاء هيئة التدريس للعام الجامعي المقبل 1440-1441هـ؛ لسد احتياج الكليات في مختلف التخصصات.

وأكد عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، إطلاق منصة «تعاون»، اليوم الإثنين، عبر البوابة الالكترونية للعمادة؛ لاستقبال طلبات التعاون بهدف توحيد إجراءات التقديم واختيار المتعاونين.

وتابع القرني، أن التعاون يشمل الذكور والإناث، على أن يقوم الراغبون بإدخال بياناتهم عبر البرنامج وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل مراجعتها من قبل لجنة الفرز، وإرسال أسماء المرشحين، وفق الضوابط المحددة في دليل التعاون للكليات؛ لإجراء المقابلات واستكمال الاجراءات اللازمة، منوها بعدة عناصر للمفاضلة، ركائزها المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى وحصول المتقدم على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في مرحلة البكالوريوس.

واختتم القرني بأن التعاون فرصة لكل الطاقات المؤهلة للتدريس في الجامعة واكتساب الخبرات والإسهام في بناء الكليات وسد احتياجاتها من أعضاء هيئة التدريس، مطالبًا الراغبين في التقدم بالاطلاع على دليل التعاون والذي سيكون متاحًا عبر موقع العمادة الإلكتروني، ويتم المتابعة عبر الرابط: اضغط هنـا