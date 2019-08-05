وظائف لحملة الكفاءة بهيئة الجبيل عبر برنامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن توافر ست وظائف شاغرة لديها للرجال، تشمل حملة الكفاءة، وذلك عبر برنامج التأهيل والإحلال.

وتشمل مسميات الوظائف المتاحة، «مُشرف مستودع، ومساعد أمين مستودع، ومساعد صيانة، وعامل، ونجّار»، وتتباين شروط كل منها على حدة، فتتطلب وظيفة «مشرف مستودع»، الحصول على درجة البكالوريوس، وخبرة خمس سنوات في ذات المجال، فيما يشترط لوظيفة «مساعد أمين مستودع»، الحصول على الشهادة المتوسطة – الكفاءة - ، وخبرة عامين مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتتضمن شروط وظيفة «مساعد صيانة»، حصول المتقدم على شهادة الكفاءة وخبرة عامين وإجادة الانجليزية، وتتطلب وظيفة «عامل» نفس الشروط مع حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة، وهي ذات الشروط المطلوبة لوظيفة «نجار»، مضافًا إليها عام أضافي من الخبرة في ذات المجال، على أن يتم التقديم للوظائف بالدخول على الرابط: اضغط هنـا