استئصال ورم دموي نادر بمنطقة بالغة الحساسية في رقبة فتاة عشرينية

نجح فريق طبي بمركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، في استئصال ورم دموي غير شائع يقع بمكان حساس بين الشرايين والأعصاب الرئيسية برقبة فتاة في العقد الثالث من العمر.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة، وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي للمريضة حيث كانت تشكو من ورم بالرقبة وبعد إجراء الفحص السريري وعمل التحاليل والأشعة الطبية اللازمة تم شرح طريقة العملية الجراحية للمريضة والمضاعفات المحتملة واستشارة فريق جراحة الأوعية الدموية وطب التخدير، على الرغم من أن الأورام في هذه المنطقة تكون في الغالب حميدة.

وفي العادة فإن إجراء مثل هذه العمليات لا يخلو من مضاعفات خطيرة نظراً لحساسية موقع الورم كالنزيف الشديد وهبوط النبض والضغط وإصابة الأعصاب الدماغية كالعصب الحائر والعصب المغذي لعضلات اللسان والعصب السيمبثاوي وإصابة الشريان السباتي الداخلي (الشريان الرئيسي المغذي للدماغ) التي قد تؤدي إلى نقص تروية الدماغ التي بدورها قد تؤدي إلى شلل نصفي.

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وتم تجهيز المريضة وإجراء العملية الجراحية بقيادة استشاري ورئيس قسم جراحة أورام الرأس والعنق الدكتور شريف كامل، واستشاريي جراحة أورام الرأس والعنق الدكتور جابر الحربي والدكتور حداد الكاف والدكتور سهيل سيد وأطباء برنامج البورد السعودي لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق الدكتور محمد خان والدكتور حسام سنان والتي تكللت ولله الحمد بالنجاح وبدون أي مضاعفات وتماثلت المريضة للشفاء.

وغادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة حيث أن إجراء مثل هذه العمليات الحساسة تحتاج إلى تضافر عدة تخصصات طبية كجراحة الأوعية الدموية والأشعة التدخلية و جراحة أورام الرأس والعنق والتي تفخر مدينة الملك عبدالله الطبية بتقديمها للمرضى.

ويتميز مركز صحة الرأس والعنق وقاع الجمجمة بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عال وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.