بالصور.. «الدفاع المدني» تنفذ فرضية لمواجهة تسرب غاز وحريق مبنى للحجاج بحي العزيزية

نفذت قوات الدفاع المدني، اليوم الأحد، «سيناريو» فرضية لمواجهة احتمالات تسرب غاز وحريق مبنى مأهول بالحجاج بحي العزيزية، وذلك بهدف وضع تنظيم قادر على توزيع المسؤوليات والقيام بالمهام المنوطة بكل جهة.

ويأتي ذلك في إطار جهود قيادة قوات الدفاع المدني بالحج لرفع درجة الاستعداد وسرعة الاستجابة لكل الفرق التابعة لها والجهات المشاركة لمواجهة أي طارئ، قد يقع خلال حج هذا العام.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري، أن فرضية تسرب غاز وحريق بمبنى بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة، تم خلالها تنفيذ كل الإجراءات وأعمال الحماية المدنية بمشاركة القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في هذه الفرضية، كما شهدت مشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي بالفرضية من خلال البحث عن الأشخاص المحتجزين تحت الأنقاض.

ومن جانبه، أشار مدير إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي، إلى وجود عدة أهداف للفرضيات التي يقوم بها رجال الدفاع المدني قبل الحج، ومن أهمها التنسيق والتعامل السريع مع كل حالة قد تطرأ، إضافة إلى معايشة أجواء الحوادث فيما لو وقع حادث، فضلًا عن كسب الخبرة من هذه الأعمال في كيفية التعامل مع الحالات الطارئة ومعالجة الوضع ونقل المصابين، وكذلك القدرة الاستيعابية للمباني والمساكن، مشيدًا في ختام الفرضية، بالجهود التي بذلتها كل الجهات المشاركة.

وفي نهاية الفرضية عقد المختصون من الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية اجتماعًا، ناقشوا خلاله أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة وتدريب المختصين في أعمال السلامة بالمنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث، وشاركت بالفرضية عدد من القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.