السعودية اليوم / مصرع ١٦ شخصًا وإصابة ٢١ إثر انفجار عدد من السيارات في منطقة المنيل بالقاهرة

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القاهرة 03 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 04 أغسطس 2019 م واس

‎أعلنت وزارة الصحة المصرية مصرع 16 شخصًا جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل بكورنيش النيل بالعاصمة المصرية القاهرة.

و‎أوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم، أن 21 شخصًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليًا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.

// انتهى //

03:15ت م

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