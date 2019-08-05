شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: لن نرد على المعادين لنا بالدسائس والبذاءات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل أن السعودية ليست مسؤولة عن العقبات التي تضعها حكومة قطر أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جولته في المشاعر المقدسة أمس (الأحد): «لسنا مسؤولين عما يفعلونه بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن»، مضيفاً «فتحنا أبواب البلاد وقلوبنا وجميع جوارحنا لاستقبال الحجاج من أي مكان، فنحن نخدمهم سواسية، وأهلا بهم في الديار المقدسة».

وأضاف إنه ليس هناك حياد في حب هذه البلاد، فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلا به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحق إنساناً ومكاناً، أما من يعاديها فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يساهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع، مشيرا إلى أن المملكة لن تشارك أحدا في البذاءات والمهاترات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن أكبر من كل هذا ولن نرد عليهم.

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وأعلن الأمير خالد الفيصل أن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة حتى الأحد الساعة 12 ظهرا بلغ 1.641.358 حاجا، مشيرا إلى أن حكومة السعودية جندت أكثر من 350 ألفا من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، فيما تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة التي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وتم القبض على 15 شخصا ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً تم إغلاق 181 مكتب حج وهميا، لافتا إلى أن توجيهات القيادة واضحة بأن نبذل كل ما في وسعنا لنساهم في راحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وحول رسالته لضيوف الرحمن قال الأمير خالد الفيصل: «أسألهم وأطلبهم وأرجوهم أن يكملوا هذه الرحلة الإيمانية بإيمان، فهم هنا للحج والعبادة، فليتفرغوا للعبادة وليتركوا الأمور الأخرى وسوف يلقون كل ترحيب وخدمة من السعوديين». وأضاف: «نسعى لأن تكون مكة مدينة ذكية بالفعل وليس بالقول، وقد بدأنا مرحلة التحول الرقمي».

من جانب آخر، ترأس الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، اجتماع لجنة الحج المركزية ‏بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، واستعرض خطط واستعدادات بعض ‏الجهات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للحجاج خلال موسم الحج الحالي.‏

كما ترأس اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل ‏الحجاج بمجمع الدوائر الحكومية، واستعرض أعمال وترتيبات أجهزة ‏الهيئة لموسم حج 1440هـ‏، واستعرض الاجتماع الأسطول العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، والمتمثلة في 49 شركة وطنية بإجمالي 19 ألف حافلة، 15 شركة جديدة انضمت هذا العام بإجمالي 850 حافلة، و4910 حافلات جديدة بنحو 25% من إجمالي أسطول حافلات الشركات‏، وتستهدف الهيئة نقل 66 مليون مصلٍ من وإلى المسجد الحرام لأداء الصلوات الخمس عبر النقل ‏الترددي بالحافلات، ونقل 300 ألف حاج بواسطة قطار المشاعر.