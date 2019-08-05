شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يفتتح المواقف الذكية .. 13 طابقا .. و500 سيارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أمس (الأحد)، مبنى المواقف الذكية للسيارات، الذي أنشأته أمانة العاصمة المقدسة بالمنطقة المركزية بحي السليمانية، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، وعدد من المسؤولين بالأمانة والجهات الحكومية.

وفور وصوله أزاح الأمير خالد الفيصل الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المشروع، ثم استمع إلى شرح مفصل عن فكرة المشروع وأهدافه لخدمة المواطنين وزوار بيت الله الحرام، ثم شاهد عرضاً مرئياً يحاكي طريقة استخدام المواقف الذكية وآلية العمل المعتمدة بها.

وبعد ذلك وضع حجر الأساس لمبنى آخر للمواقف الذكية سيتم تنفيذه بمنطقة الجميزة بالمدخل الشمالي لمقبرة المعلاة، وتبلغ مساحته 1920م2 وبطاقة استيعابية 528 موقفاً.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن مشروع مبنى المواقف الذكية يعد من المشاريع المتميزة التي نفذتها الأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المبنى يقع بالقرب من الحرم المكي الشريف، ويتكون من 13 طابقا بطاقة استيعابية تبلغ 550 موقفاً للسيارات، ويشتمل المبنى على 10 بوابات لاستقبال المركبات، بما في ذلك بوابات الخروج، ويتضمن المبنى صالات للانتظار، ومدخلاً متصلاً بمقابر المعلاة المجاورة للمشروع، وصالتين لمراسم العزاء، ومرافق عامة، ودورات مياه لخدمة الزوار، لافتاً إلى استخدام أفضل التقنيات الحديثة بهذا المبنى الذي يعد أكبر مجمع آلي لمواقف السيارات بالشرق الأوسط، حيث يتم قياس أوزان السيارات وأحجامها آليا، وإيداعها بالأماكن المخصصة داخل المواقف.