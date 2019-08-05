شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يسلم الكسوة ويفتتح مشاريع في المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزبز، سلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، أمس (الأحد) كسوة الكعبة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام، جرياً على العادة السنوية، تمهيداً لتغيير الكسوة في 9 من ذي الحجة الجاري.

ووقف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي في المشاعر المقدسة.

ودشن محطة تحويل الكهرباء (النسيم) في العاصمة المقدسة، بسعة 20 م.ف، وتحوي 34 مغذيا متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد.

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ثم انتقل الأمير خالد الفيصل للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها، ‏وبدأ جولته،

كما افتتح المستشفى الميداني للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطّلع على استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، ويضم عدة أقسام منها الأشعة، المختبر، الطوارئ، التنويم، الإفاقة، والعمليات، وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريرا خلال موسم ‏حج العام الحالي.‏

واطلع الأمير خالد الفيصل ‏على مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات للغات الخمس المعتمدة وهي الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية، الأردو، الفارسية، بعد ذلك افتتح سموه مشاريع تطوير مساجد المشاعر المقدسة في مسجدي نمرة وعرفات.

ودشن الأمير خالد الفيصل أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجدين.

وفي نهاية الجولة اطلع أمير منطقة مكة على المشاريع التي تنفذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، واستعرض مشاريع وزارة المالية في المشاعر المقدسة إذ أنشأت عدداً من مراكز الإيواء خلال السنوات الماضية لإيواء المتضررين من الكوارث -لا سمح الله- حيث يوجد 4 مراكز تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 50 ألف شخص، ومشاريع توسعة المطاف وإنهاء الأعمال المخطط لها بنجاح وإعادة فتح البوابات الثلاث (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح).