شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تنتقل لتوعية الحجاج بـ «wifi» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

دشنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مركز التوعية الرقمية في المنطقة المحيطة بجبل أحد في المدينة المنورة، يحتوي على شاشة عرض لبث المواد التوعوية بتقنية الـ (wifi) على الهواتف الذكية، لتحميل المحتوى المسموع والمقروء والمرئي عن بعد مناسب، ويمكن لـ ٦٤ مستفيداً تحميل المنتجات في لحظة واحدة خلال تواجدهم بقربه، وزودت المنصة بمنتجات توعوية بـ ١٥ لغة حية.

ويحتوي المركز الرقمي على أجهزة تواصل لبث المحتوى المسموع والمقروء والمرئي، ولوحة تعريفية عن منصة زاد الحاج الإلكترونية مع «باركود» يحتوي على كل منتجات الحج التوعوية، ولوحة تعريفية عن منصة (زاد الحاج) وكيفية الاستفادة منها وغير ذلك من التقنيات.