شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع» تستكمل تجهيزاتها لخدمة الحجيج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(مكة المكرمة)

أنهت وزارة الدفاع جميع الاستعدادات اللازمة لمشاركتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440هـ، ضمن الجهود المبذولة من الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل وتأمين راحة ضيوف الرحمن في منطقة الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بتذليل جميع العقبات وتسخير كافة الإمكانات التي تسهم في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقامت قيادة منطقة الطائف بالإشراف المباشر على تأمين كافة المتطلبات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج وزارة الدفاع طيلة فترة الحج، كما تشرف على قيادة وحدات القوات المسلحة المشاركة من وزارة الدفاع في مهمة الحج.

كما قامت القوات البرية بتأمين وتجهيز قوة واجب من الشرطة العسكرية للمساندة في عملية حفظ النظام وإدارة وتنظيم حركة المشاة وتجمعات الحشود بالإضافة إلى قوة تدخل سريع، وقوة تساند في عمليات التطهير الميداني وعمليات الكشف وإزالة المواد الخطرة.

وتساند القوات الجوية بسرايا الأمن والحماية في المطارات وتغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة، وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية في المشاعر المقدسة؛ لتنفيذ الخطة الأمنية تحسباً لأي طارئ، وتوفير الطائرات العامودية للتغطيات الإعلامية والتصوير الجوي.