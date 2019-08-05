شكرا لقرائتكم خبر عن فسح 1.2 مليون رأس أغنام لموسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داود (جدة) توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وصول ما يزيد على مليوني رأس للهدي والأضاحي، ضمن خطتها لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج. توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة وصول ما يزيد على مليوني رأس للهدي والأضاحي، ضمن خطتها لتغطية طلب السوق المحلي وموسم الحج. وكانت الوزارة فسحت 1.2 مليون رأس أغنام دخلت المملكة لموسم الحج عبر ميناء جدة الإسلامي، بينها 700 ألف رأس لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى الكشف على الأغنام ظاهريا وفحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي فرضتها الوزارة على مربي وتجار المواشي خلال موسم الحج حرصاً على السلامة والصحة البيئية العامة، والمحافظة على صحة الثروة الحيوانية.



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