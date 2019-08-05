شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يطلع على استعدادات تغطية الحج في المشاعر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منى)تفقد وزير الإعلام تركي الشبانة أمس (الأحد) مقار الوزارة في المشاعر المقدسة للوقوف على سير استعدادات الوزارة والهيئات الإعلامية لموسم حج هذا العام. واستمع إلى شرح من المسؤولين عن الاستعدادات للتغطيات الإعلامية لمناسك الحج، وعن الترتيبات لاستقبال ضيوف الوزارة من الإعلاميين وممثلي القنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في تغطية موسم حج هذا العام.
كما تجول الشبانة في الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون المخصصة لنقل شعائر الحج وتنقلات الحجيج، كما اطلع على تجهيزات واستعدادات وكالة الأنباء السعودية لموسم الحج.
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