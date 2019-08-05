شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الحج .. الأجواء بين الساخنة والأمطار .. والحرارة 50 درجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن درجة الحرارة في موسم الحج تصل إلى 50 درجة مئوية في بعض الأيام، والرطوبة تصل إلى 85% مما يزيد من الإحساس بحرارة أكثر مما هي مسجلة وفق المعايير والاشتراطات، واحتمالية وجود سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الشرقية لمكة والمشاعر مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على المشاعر مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خصوصا في فترات ما بعد الظهيرة وساعات المساء تتأثر بها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل الثقفي في المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة، جاهزية الهيئة لخطة الطوارئ في الحالات الجوية المتطرفة والشديدة بحضور الجهات الحكومية المعنية بذلك، وجهودها في رصد التوقعات الجوية وجاهزيتها بالتقنيات الأرصادية الحديثة والرادارات ومحطات الأرصاد والأقمار الصناعية، وأعمال التفتيش البيئي، التي ستكون مستمرة ومواكبة للأعمال الميدانية على المنشآت حول كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر، وللتأكد من جاهزية المواقع وتصحيح وإزالة أي مخالفات قد تنشأ فيها، إذ تقوم فرق التفتيش بأعمالها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة على كافة المنشآت بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة بهدف التأكد من الجاهزية الكاملة وتوافر الاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية للمواقع ذات التأثير البيئي المحتمل ورصد المخالفات عليها إن وجدت والتأكد من إزالة وإصلاح أي مخالفة قائمة أو مستحدثة.

من جانب آخر، أعلن الثقفي عن مسابقة صحفية معنية بالأرصاد والبيئة في الحج لكل التخصصات الصحفية وجائزتها 10 آلاف ريال، كما قال الرئيس العام للهيئة الدكتور خليل الثقفي في المؤتمر الصحفي السنوي للهيئة الخاص بموسم الحج.