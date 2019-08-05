شكرا لقرائتكم خبر عن 682 ألف حاج يغادرون المدينة إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

بدأت أفواج الحجاج في مغادرة المدينة المنورة صوب مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وفي الفترة الماضية غادر طيبة 682 ألف حاج وحاجة.

وشهد ميقات ذي الحليفة كثافة للحجاج في منظومة من الخدمات الميدانية للجهات الحكومية للعناية بالحجاج ومواكبة تصعيدهم إلى مكة، بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتتخذ الجهات الأمنية والقطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة بإشراف لجنة الحج بإمارة المنطقة جميع الجهود والإجراءات التنظيمية الميدانية لمتابعة الحركة المرورية في الطرق المؤدية إلى ميقات ذي الحليفة، ومتابعة الحالة الأمنية بشكل عام، ورصد وصول الحافلات إلى الميقات وتنظيم وقوفها في المواقف المخصصة بشكل منتظم، وتدقيق بياناتها، وتقليل مدة انتظار الحجاج في الميقات، وتوفير الاحتياجات لمختلف الحالات.