غرام الحجاج بالورد المديني

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جدة - خالد شويل - عبدالله مشهور (جازان)أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الزيارات الميدانية لكافة محافظات ومراكز المنطقة تهدف للوقوف على حاجات ومتطلبات المواطنين وتذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق، مشيداً بالتعاون البناء بين بلدية الحرث والمجلس البلدي ما ينعكس إيجاباً على تقديم خدمات تنموية لقرى المحافظة.
جاء ذلك خلال تفقده عدداً من المشاريع التي تنفذها بلدية محافظة الحرث، وتضمنت الجولة زيارة لمنتزه العين الحارة وطريق قرية الراحة وممشى أم الدبا ومشروع تحسين تقاطعات وميادين الجاري استكماله والحديقة الجنوبية.
وشاهد خلال لقائه رئيس بلدية الحرث المهندس أحمد مجيري في قاعة الاجتماعات بمقر البلدية عرضاً مرئياً عن مشاريع البلدية المنفذة والقائمة، وفرص الاستثمار في المحافظة، وتمت المناقشة حول محتوياته مع وكلاء أمين المنطقة.
وزار سعيدان معرض بلدية الحرث واطلع على محتوياته المختلفة.
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