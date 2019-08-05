شكرا لقرائتكم خبر عن 911 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين وصلوا إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

وصل 911 حاجاً وحاجة إلى مكة المكرمة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويمثل الحجاج الذين قدموا من 37 دولة حتى أمس (الأحد)، الدفعة الثانية من ضيوف البرنامج، الذي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440 والبالغ عددهم 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف القارات.

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وفور وصول الحجاج إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالضيوف في بلدهم الثاني السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وعقب اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.