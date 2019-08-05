شكرا لقرائتكم خبر عن يؤدي الحج بأزمته القلبية والان مع التفاصيل
لم يستطع الحاج اليمني «عبده» ذو الـ 50 عاما السيطرة على مشاعره وعينيه المغرورقتين بالدموع، الذي يعاني منذ سنوات من مشكلات صحية في قلبه، وهو يقرر أن يؤدي فريضة الحج لهذا العام، ويحمل حقائبه مصطحبا معه زوجته في هذه الرحلة، تاركا خلفه أبناءه الـ 5 في بلاده.
ويروي الحاج اليمني حكايته مع هذه الرحلة التي انتظرها طويلا لتتحقق واقعا ملموسا فيقول: انطلقت الرحلة من اليمن عبر الحافلات، وعانيت من طول رحلة السفر والزحام، وبعد وصولي للمشاعر المقدسة وتأدية العمرة وبسبب التعب تعرضت لأزمة قلبية أسقطتني، لحظتها شعرت بالخوف، وتوقعت بأنني لن أستطيع إكمال الحج، وتذكرت أبنائي في اليمن، وزادت مخاوفي على مصير زوجتي، ولكن سرعان ما تبددت هذه المخاوف بفضل الله ثم جهود وخدمات الصحة السعودية، إذ نُقلت لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة،
كانت هذه تفاصيل خبر يؤدي الحج بأزمته القلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.