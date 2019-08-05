شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

20 دائرة قضائية تنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى وعرفة، و5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.

من جانبه، أكد نائب وزير العدل رئيس لجنة الحج سعد السيف أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج، موضحا أن الوزارة عززت دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدّسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بالحجاج، مراعية تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية، وحرصها على توفير وحدات كتابات عدل متنقلة، لتوفر لهم خدمات التوثيق في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف أن الوزارة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج وكل من يخدمهم من مسعفين ورجال أمن وكشافة ومتطوعين، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة؛ إذ سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في أماكن تواجدهم.