شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة الحجاج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)20 دائرة قضائية تنظر في القضايا الناشئة داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى وعرفة، و5 كتابات عدل متنقلة لتلبية احتياجات ومتطلبات ضيوف الرحمن التوثيقية.
من جانبه، أكد نائب وزير العدل رئيس لجنة الحج سعد السيف أن الوزارة توفر الخدمات العدلية والقضائية لموسم الحج، موضحا أن الوزارة عززت دوائرها القضائية المنتشرة في المشاعر المقدّسة بالكوادر القضائية والإدارية المؤهلة لتسهيل سير عملها ولإنجاز القضايا المنظورة العاجلة كافة والمتعلقة بالحجاج، مراعية تغطية المشاعر المقدسة في توزيع أماكن الدوائر القضائية، وحرصها على توفير وحدات كتابات عدل متنقلة، لتوفر لهم خدمات التوثيق في أماكن تواجدهم، مستهدفة بالدرجة الأولى ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وأضاف أن الوزارة ستقدم خدمات التوثيق للحجاج وكل من يخدمهم من مسعفين ورجال أمن وكشافة ومتطوعين، وكل من هو في نطاق الحرم المكي والمشاعر المقدسة؛ إذ سيأتي ممثل الخدمة للحاج أو منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الحج في أماكن تواجدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 دائرة قضائية و5 كتابات عدل متنقلة لخدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.