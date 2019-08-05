شكرا لقرائتكم خبر عن «قطار الحرمين»: رحلات جديدة للتفويج بين مكة والمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

كشفت إدارة قطار الحرمين السريع، عن رحلات جديدة ضمن جدولة بهدف تسهيل تفويج وتنقل حجاج بيت الله بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرجحة نقل جميع ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، بعد تقاسم الشركات مع القطار في عملية نقلهم.

وأكدت الإدارة وجود خطة تفويج الحجاج من مكة المكرمة والمدينة المنورة واستعدادات كبيرة لخدمة ضيوف الرحمن من قبل العاملين بالمحطات من الشباب السعودي والشابات الذين يتولون إرشاد الحجاج من صالات السفر إلى مسار القطار وصعود القطار.

وأشارت إلى إدراج الرحلات لتتوافق وتتناسب مع خطط تفويج وتنقل الحجاج بين الحرمين الشريفين لتصبح خدمة القطارات المزدوجة لرفع السعة الاستيعابية لما يوازي 80 رحلة ما بين محطات القطار. وسيتم نقل الحجاج وفق التفويج من المدينة المنورة لمكة المكرمة يومي 6 و7 من الشهر الجاري، بعد أن نجح في تقليص حافلات نقلهم وأصبح يقطع المسافة خلال 120 دقيقة وهو وسيلة آمنة.

ويأتي إطلاق قطار الحرمين والذي يعد أحد أسرع 10 قطارات في العالم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن اهتمام حكومة المملكة بالأماكن المقدسة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، وذلك بهدف توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة وفق أعلى مستويات الكفاءة والمواصفات العالمية.