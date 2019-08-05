شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا معهد الأورام بالقاهرة والان مع التفاصيل

أعلن المستشار تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عن خالص دعمه وعزائه لأسر ضحايا ومصابي حادث انفجار معهد الأوروام، بالعاصمة المصرية القاهرة. وغرد أل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام ... الله يحفظ مصر ". وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مصرع 17 شخصًا وإصابة 32، جراء الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالقاهرة.

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