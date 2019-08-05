العنزي لـ”المواطن”: تأخر الغروب قد يحدث بسبب فعل البشر

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك نواف العنزي، أن ‏تأخر غروب الشمس ظاهرة تحدث في حال وجود سبب من فعل البشر في طبقات الجو العليا، أو بسبب وجود انفجار لجرم سماوي أو جزيئات ملوثة في طبقات الجو العليا الثلاثة حتى الغلاف الجوي.

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وتوقع العنزي، خلال تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن ما حدث أمس وقت شروق الشمس ووقت غروبها هو وجود جزئيات إما لسحب مرتفعة طباقية أو جزئيات لبخار الماء، وكلها تصب في أن تكون سحبًا غير مرئية عملت على انعكاس أشعة الشمس فخرجت بهذا المنظر المهيب.