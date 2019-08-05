محاولة فاشلة لتهريب 274 ألف حبة كبتاجون داخل محرك سفينة

2019-08-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

ضبطت جمارك دبي شحنة كبيرة من مخدر الكبتاجون، حاول مجرمون تهريبها للبلاد على متن سفينة صغيرة.

وقالت جمارك دبي في بيان نقلته وكالة وام: إن الشحنة تضمنت 274 ألف حبة من الكبتاجون تم إخفاؤها في مخبأ سري داخل خزان وقود لمحرك سفينة، كان مليئًا بوقود السولار.

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وكانت العقاقير معبئة في 137 كيسًا بلاستيكيًّا موضوعة داخل حقيبتين سوداوين.

وتعد هذه الضبطية الثانية من حيث القيمة والوزن والكمية بالنسبة لعمليات ضبط المخدرات لإدارة المراكز الجمركية الساحلية في الإمارات في السنوات الأخيرة.

وقد تمكن الجمارك من ضبط 783 ألفًا و800 حبة من الكبتاجون خلال العام الماضي.