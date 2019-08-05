شكرا لقرائتكم خبر عن المغامسي: ما يقوم به «وزير الإسلامية» دلالة على سمو نفسه وعلو همته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​خضر الخيرات (جازان)

أشاد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن عواد المغامسي بما يقدمه وزير الشؤون الإسلامية من جهود مباركة في استقبال الحجاج الوافدين للمملكة لأداء فريضة الحج هذا العام 1440 وما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية من استقبال وحفاوة للبعثات القادمة من بلدانها منذ وصولها لأرض المملكة بقيادة ميدانية من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

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وقال المغامسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «ما يقوم به وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من جهود مباركة وحفاوة في استقبال الحجيج دلالة على سمّو نفسه وعلو همته وإدراك معاليه للمسؤولية التي كُلّفَ بها. نسأل الله لمعاليه المزيد من التوفيق والسداد»

وأطلق مغردون هاشتاق عبر تويتر تصدر الترند السعودي يشيد بالتفاعل الإنساني لوزير الشؤون الإسلامية مع حجاج بيت الله الحرام، و وقوفه على احتياجاتهم وتسهيل الخدمات لهم، والتحدث إليهم بعفوية وإنسانية تبين حفاوة السعوديين بضيوف الرحمن.

واستقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدفعة الثالثة من أسر ذوي الشهداء بالحادث الإرهابي بنيوزلندا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.