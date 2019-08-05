، النصر بـ"الأرض والجمهور" يسعى لتخطي الوحدة .. والاتحاد في محطة ذوب آهن الصعبة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

تنطلق مساء اليوم الاثنين منافسات دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

حيث يلتقي النصر مع ضيفه الوحدة الإماراتي على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

يدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي التي توجها بتحقيقه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الاستثنائي".

وأقام النصر استعداده للموسم الجديد بمعسكر في البرتغال لمدة 19 يومًا، وفضل مدربه الإبقاء على الرباعي الأجنبي المسجل في دور المجموعات وهم الحارس الأسترالي براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا ومواطنه جوليانو فيكتور والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في حين أبرمت إدارته صفقتين محليتين بالتعاقد مع المهاجمين عبدالفتاح آدم وصالح آل عباس.

الاتحاد - ذوب آهن الإيراني

يواجه فريق الاتحاد السعودي نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني على أرض ملعب آل مكتوم في مدينة دبي.

وأكمل الاتحاد استعداده للموسم الرياضي بإقامة معسكر في مدينة مانشستر الإنجليزية بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا، تبعه معسكر آخر في مدينة دبي.

واختار المدرب الاتحادي البرازيلي رومارينيو والتشيلي كارلوس فيلانويفا ومواطنه لويس خيمينيز المسجل كلاعب آسيوي بسبب حمله الجنسية الفلسطينية والأرجنتيني فيكيو.

‏ وكان الاتحاد قد وصل إلى هذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته التي ضمت فرق الوحدة الإماراتي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري.