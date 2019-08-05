، "الجمعان": توقعات بعدم استقرار جوي بالمرتفعات الغربية والجنوبية الثلاثاء والأربعاء ،

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قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتأثر المرتفعات الغربية والجنوبية يومَيْ الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر بنشاط السُّحب الغزيرة، وتُصحب بحبات من البَرَد.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة ستؤثر في منطقة جازان، وتشمل المرتفعات والمنحدرات، وتؤثر في فيفا وما جاورها، ويصل التأثير كذلك إلى منطقة عسير، وتشمل محايل والنماص، ويصل أيضًا إلى المناطق التهامية، وكذلك يشمل الباحة، خاصة المندق والحجرة، ويصل لمنطقة مكة، خاصة الطائف.
وبيّن أن الحالة تأتي نتيجة نشاط تيار موسمي عالي الرطوبة، يؤثر بضخ كميات عالية من بخار الماء الذي يتهيأ تصعيديًّا على الجبال؛ فيؤثر في تكوُّن السُّحب الركامية الممطرة والغزيرة.
"الجمعان": توقعات بعدم استقرار جوي بالمرتفعات الغربية والجنوبية الثلاثاء والأربعاءسعود الدعجاني الخليج 365 2019-08-05
قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتأثر المرتفعات الغربية والجنوبية يومَيْ الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر بنشاط السُّحب الغزيرة، وتُصحب بحبات من البَرَد.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة ستؤثر في منطقة جازان، وتشمل المرتفعات والمنحدرات، وتؤثر في فيفا وما جاورها، ويصل التأثير كذلك إلى منطقة عسير، وتشمل محايل والنماص، ويصل أيضًا إلى المناطق التهامية، وكذلك يشمل الباحة، خاصة المندق والحجرة، ويصل لمنطقة مكة، خاصة الطائف.
وبيّن أن الحالة تأتي نتيجة نشاط تيار موسمي عالي الرطوبة، يؤثر بضخ كميات عالية من بخار الماء الذي يتهيأ تصعيديًّا على الجبال؛ فيؤثر في تكوُّن السُّحب الركامية الممطرة والغزيرة.
05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
01:16 AM
قال إن الحالة تؤدي لنشاط السُّحب الغزيرة وتُصحب بحبات من البَرَد على هذه المناطق
قال محلل المناخ تركي الجمعان إنه من المتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تتأثر المرتفعات الغربية والجنوبية يومَيْ الثلاثاء والأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر بنشاط السُّحب الغزيرة، وتُصحب بحبات من البَرَد.
وتفصيلاً، أوضح "الجمعان" أن الحالة ستؤثر في منطقة جازان، وتشمل المرتفعات والمنحدرات، وتؤثر في فيفا وما جاورها، ويصل التأثير كذلك إلى منطقة عسير، وتشمل محايل والنماص، ويصل أيضًا إلى المناطق التهامية، وكذلك يشمل الباحة، خاصة المندق والحجرة، ويصل لمنطقة مكة، خاصة الطائف.
وبيّن أن الحالة تأتي نتيجة نشاط تيار موسمي عالي الرطوبة، يؤثر بضخ كميات عالية من بخار الماء الذي يتهيأ تصعيديًّا على الجبال؛ فيؤثر في تكوُّن السُّحب الركامية الممطرة والغزيرة.
، "الجمعان": توقعات بعدم استقرار جوي بالمرتفعات الغربية والجنوبية الثلاثاء والأربعاء ،
المصدر : الخليج 365
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