اجازة البنوك في عيد الاضحى 2019| تعرف على عدد أيام عطلة عيد الأضحى في السعودية

تعرف على اجازة البنوك في عيد الاضحى 2019 السعودية والتي تم الإعلان عنها سابقا، حيث تم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة يوم الجمعة 2 أغسطس، وعليه فسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس، أما وقفة عرفات فستوافق يوم السبت 10 أغسطس، لذلك بدأت البنوك في صرف الرواتب وتخليص الأعمال وغيرها، إستعدادا لأخذ الأجازة والاستمتاع بها، ومتابعة العملاء الذين يرغبون في سحب أموال من حسابتهم، قبل دخول عيد الأضحى لشراء مستلزمات العيد وشراء الأضحية وغيرها.

وحددت وزارة الخدمة المدنية في السعودية موعد عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال صفحتها الرسمية على تويتر، والتي وضحت أن تكون الاجازة 12 يوم.

اجازة البنوك في عيد الاضحى 2019 السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن إجازة العيد ستبدأ من نهاية يوم الخميس 8 أغسطس 2019، قبل نهاية الأسبوع في الدوام، وتستمر حتى يوم الأحد 17 أغسطس 2019، ويعد يوم الجمعة والسبت أجازات رسمية في السعودية في أغلب القطاعات، وبدأت البنوك الأيام الماضية في صرف الرواتب والضمان الاجتماعي، ولكن البعض لم يتم صرف رواتبه حتى الآن، كما أن البعض يقول أن عطلة البنوك تبدأ من الإثنين، حسب تغريد وزارة الخدمة المدنية عن اجازات القطاع العام.

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عطلة عيد الأضحى 2019 في السعودية

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عبر صفحتها الرسمية على تويتر، أن اجازة عيد الاضحى تبدأ مع نهاية دوام يوم الإثنين 4 أغسطس 2019، ويستأنف العمل من يوم 17 أغسطس 2019، حيث غردت على صفحتها قائلة” تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام بنهاية دوام يوم الإثنين ٤ ذي الحجة، وستكون العودة للعمل -بإذن الله- يوم الأحد ١٧ ذي الحجة من العام ١٤٤٠هـ وفقاً لتقويم أم القرى.”

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بعد ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في السعودية يوم الخميس بعد غياب شمس 29 ذو القعدة، فعليه بدأت العشر الاوائل من ذي الحجة منذ يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، أما وقفة يوم عرفة فستكون يوم التاسع من ذو الحجة، الموافق يوم السبت 10 أغسطس أما أول أيام العيد فهو يوم الأحد 11 أغسطس 2019، وقبل اجازة البنوك في عيد الاضحى 2019، يهتم العملاء بسحب الأموال ومتابعة قبض رواتبهم.