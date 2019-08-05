المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر| تعرف على طريقة الاعتراض على مخالفات المرور ورابط ابشر Absher

المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر والاستعلام عنها، حيث يقدم النظام الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية،والتي من شأنها التسهيل على المواطنين بالقيام بأعمالهم، وقدمت المنصة الإلكترونية منذ إنطلاقها ما يقرب من 160 ألف خدمه، وتسعى دائما إلى أن تكون المنظومة أشمل لكافة الخدمات، ويمكن من خلالها الاستعلام عن مخالفة المرور والاعتراض عليها وسنقدم لكم التفاصيل في الأسفل، ومن خلال المنصة الإلكترونية الرائعة،يمكنك الاستعلام عن الكثير من الخدمات، منها ما يخص الجوازات السعودية، مثل إصدار جواز سفر أو تجديد الجواز، أو الاستعلام عن الإقامة أو إصدار تصاريح السفر، وغيرها الكثير من الخدمات.

وتتنوع خدمات المرور في الموقع ما بين تجديد رخصة القيادة، تجديد استمارة مركبة، التفاويض على مركبات تملكها، إلغاء مستخدم لمركبة، إضافة مستخدم فعلي، طلبات تفويض تنتظر الموافقة، خدمة الاعتراض على المخالفات، وأخير خدمة الاستعلام عن المخالفات.

المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر

تتمثل خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من منصة أبشر، في الاستعلام عنها للمالك أو عن أحد أفراد الأسرة وغيرهم، ويكون ذلك عن طريق فتح رابط نظام أبشر، وإتباع التالي:

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي المدون في صفحة الاستعلام.

الاعتراض على المخالفات المرورية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المسجلة، والاعتراض عليها، على الشخص أو على أحد أفراد الأسرة كالتالي:

Advertisements

كتابة رقم الهوية. كتابة رقم المخالفة. كتابة الرمز المرئي المدون على الصفحة.

قد يهمك: خدمة فرجت ابشر.

كما يمكن الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، وذلك من خلال كتابة رقم الهوية، وكتابة رقم اللوحة، وكتابة الرمز المرئي المدون في صفحة الاستعلامات.

خطوات التسجيل في نظام أبشر

شاهد: الاستعلام عن هوية وافد.

للإستفادة من جميع خدمات بوابة ابشر، عليك تسجيل الدخول إلى النظام، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، مثل كتابة اسم المستخدم، كتابة رقم الهوية بشكل صحيح، كتابة رقم الجوال الصحيح، كتابة البريد الإلكتروني، كتابة جميع البيانات المطلوبة الأخرى، واتباع الخطوات المدونة في الصفحة بشكل صحيح، إلى أن يكتمل التسجيل، في حال مواجهتك مشكلة، في تسجيل الدخول المخالفات المرورية برقم الهوية أبشر، يمكنك غلق الصفحة ثم معاودة فتحها في وقت لاحق.