الدفاع المدني يبحث آليات تنفيذ خطة الإخلاء الطبي بالمشاعر المقدسة

تناول الاجتماع التنسيقي للجهات المشاركة في تنفيذ خطتي الإخلاء الطبي ومواجهة حالات الطوارئ خلال موسم الحج، مدى الجاهزية للتنفيذ والخطوات التنسيقية، ضمن استعدادات قيادة قوات الدفاع المدني بالحج.

كما تناول الاجتماع، الذي ترأسه مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للعمليات اللواء خالد بن عبدالكريم العودة، أداء الأدوار والمهام المحددة بالخطط المعدة مسبقًا في هذا الشأن بتكامل وانسجام، لتحقيق السلامة العامة لحجاج بيت الله الحرام، وتطرق إلى الإمكانيات التي تم توفيرها لتنفيذ خطط الإخلاء الطبي، وأعداد الفرق الطبية والإسعافية المشاركة، والاطلاع على مواقع تمركزها في المشاعر المقدسة والمسجد الحرام، والساحات المحيطة به وخصوصًا بأوقات الذروة، ويوم التروية، ويوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق.

كما ناقش الاجتماع إجراءات دعم فرق الإخلاء الطبي بالفرق الطبية والإسعافية من قبل الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة خلال يوم عرفة، والتي تتمركز في محيط مسجد نمرة وجبل الرحمة، والخدمات الطبية للقوات المسلحة، والحرس الوطني، والهلال الأحمر السعودي، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إجراءات دعم المناطق المعرضة لمخاطر الزحام في منى وعرفة ومزدلفة.

واطلع المجتمعون على مستوى جاهزية نقاط الإخلاء الطبي بمحطات قطار المشاعر، وكذلك فرق الإخلاء الطبي على خط سير القطار وكيفية التعامل مع الصعوبات والمعوقات التي تعيق الفرق الطبية الإسعافية المعنية بتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي.

وشارك في الاجتماع مندوبين من وزارة الداخلية ممثلة في (المديرية العامة للدفاع المدني، الأمن العام، الخدمات الطبية بالوزارة) والخدمات الطبية للقوات المسلحة ووزارات: الحرس الوطني، والصحة، والحج والعمرة، وأمانة العاصمة المقدسة، وهيئتي تطوير منطقة مكة المكرمة، والهلال الأحمر السعودي.