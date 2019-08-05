متحف الهجن بالطائف يستقبل زوراه بتنقية الهولوجرام والبانوراما

تميز متحف الهجن هذا العام، والمقام في حديقة الملك فيصل بالطائف، المصاحب لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، بتقنية الهولوجرام التي من خلالها يتم الشرح للزوار، أنواع الهجن ومواصفاتها وكيفية اختيارها في السباقات.

واشتمل المتحف على قاعة بانورامية، توضح للزوار ميادين الهجن، التي تقام فيها السباقات.

فيما احتوى متحف الهجن على لوحة إعلانية توضح للزائر أنواع الهجن والدول العربية والخليجية المشاركة في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن.