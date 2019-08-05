نفذت وزارة الصحة، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن المحاكاة بمستشفى منى الجسر؛ لتدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.
وشارك في الدورة التي تضمنت محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريبًا على «الدمى» المبرمجة، نحو 30 ممارسًا صحيًّا؛ وذلك للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.
يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» تُدرب الأطباء والتمريض بمنى الجسر لإنقاذ الحالات الحرجة بين الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.