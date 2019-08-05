«الصحة» تُدرب الأطباء والتمريض بمنى الجسر لإنقاذ الحالات الحرجة بين الحجاج

نفذت وزارة الصحة، اليوم الأحد، دورة تدريبية عن المحاكاة بمستشفى منى الجسر؛ لتدريب الأطباء والطاقم التمريضي في التعامل السريع وإنقاذ الحالات الحرجة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على رفع أداء كوادرها الطبية والفنية.

وشارك في الدورة التي تضمنت محاضرات نظرية، وورش عمل وتدريبًا على «الدمى» المبرمجة، نحو 30 ممارسًا صحيًّا؛ وذلك للتأكد من جاهزية الفريق الطبي المكلف بالتدخل السريع للحالات الحرجة.

يذكر أن مستشفيات وزارة الصحة في المشاعر المقدسة تواصل تكثيف دوراتها التدريبية، وتنظيم ورش العمل والفرضيات، قبل وصول الحجاج إلى مشعر منى.