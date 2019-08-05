«مسام» ينزع آلاف الألغام الحوثية بالمناطق المحررة

كشف المشروع السعودي لنزع الألغام «مسام»، اليوم الأحد، عن نزع آلاف الألغام، التي خلفتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، المدعومة من إيران، في المناطق المحررة في مختلف أنحاء البلاد.

ونزع «مسام» 1673 لغمًا، خلال الأسبوع الماضي، كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد زرعتها قبل طردها من المناطق، التي أصبحت محررة، وفق «سكاي نيوز».

وأشارت مصادر في «مسام» إلى أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع 1350 لغمًا مضادًا للدبابات، و4 ألغام مضادة للأفراد، ونزعت أيضًا 305 ذخائر غير منفجرة و14عبوة ناسفة.

وأضافت أن فرق المشروع السعودي تمكنت منذ انطلاقه وحتى الأول من أغسطس الجاري من نزع 79 ألفًا و986 لغمًا حوثيًّا تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة.

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وعلى جانب آخر، قُتل قيادي ميداني من ميليشيات الحوثي الموالية لإيران مع عدد من مرافقيه في عملية عسكرية نوعية نفذتها القوات اليمنية المشتركة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، إن وحدات من القوات المشتركة نفذت عملية عسكرية نوعية ومباغتة شمال جبهة «حجر» غربي الضالع، وأسفرت عن مقتل قيادي ميداني في صفوف ميليشيات الحوثي ومرافقيه.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من غارات شنتها طائرات التحالف العربي على أهداف وتجمعات لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهات شمالي محافظة الضالع.