بالصور.. الدراجون البريطانيون يواصلون برنامج التعرف على المدينة المنورة

وصل فريق مكون من عدد من الدراجين البريطانيين، للمدينة المنورة، أمس السبت، بعد رحلة استمرت شهرين في طريقهم إلى الانضمام إلى ضيوف الرحمن لحج هذا العام.

ونظم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمنطقة، برنامجًا خاصًا لاستقبال الدراجين والاحتفاء بوصولهم للمدينة بمشاركة عدد من المسؤولين.

وأوضح طاهر حسن أخطر، أن الرحلة بدأت منذ شهرين للوصول إلى المملكة العربية السعودية لزيارة المدينة المنورة ثم تأدية مناسك الحج، مُشيرًا إلى مواجهة الفريق عددًا من المصاعب أثناء الرحلة، والتي تمثلت في اختلاف الطقس.

وثمّن الاحتفاء الذي قُوبل به الفريق لدى وصولهم للمدينة المنورة.

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من جهة أخرى نظمت هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم الأحد، جولة للفريق لزيارة عدد من المواقع التاريخية والإسلامية والتعرف عليها، شملت مسجديّ قباء والقبلتين وجبل أحد, وغيرها من المواقع التاريخية.

وعبر عدد من أعضاء الفريق، لوكالة الأنباء السعودية «واس»، عن سعادتهم بزيارة المدينة المنورة، مشيرين إلى أن الروحانية التي تُحيط بالجميع بطيبة الطيبة بالدافع الإيجابي الكبير والطمأنينة والتسامح الذي أنساهم تعب ومشقة السفر.

من جانبه أبدى عضو الفريق شفيق أحمد عن فخره واعتزازه بهذه الرحلة التي وصلت لطيبة الطيبة، مشيدًا بالاستقبال الذي تعجز الكلمات عن وصفه وعن الشكر والثناء لما قدموه من خدمات.

يُذكر أن زيارة الفريق للمدينة المنورة تستمر لعدة أيام, يعتزم الفريق بعدها المغادرة لمكة المكرمة لأداء نُسك الحج.