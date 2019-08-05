الفيصل: أبوابنا مفتوحة ولسنا مسؤولين عما يفعلونه

قال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، في رده على سؤال لـ«دوت الخليج» عن عرقلة قدوم الحجاج القطريين بحجب روابط وزارة الحج والعمرة، «إننا لسنا مسؤولين عما يفعلونه بل نحن مسؤولون عما نفعله نحن» مضيفاً «فتحنا أبواب البلاد وقلوبنا وجميع جوارحنا لاستقبال الحجاج من أي مكان، فنحن نخدمهم سواسية، وأهلا بهم في الديار المقدسة».

واضاف لـ«دوت الخليج» حول رسالته لضيوف الرحمن قائلا: «أسألهم وأطلبهم وأرجوهم، أن يكملوا هذه الرحلة الإيمانية بإيمان، فهم هنا للحج والعبادة، فليتفرغوا للعبادة وليتركوا الأمور الأخرى وسوف يلقون كل ترحيب وخدمة من السعوديين».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمير خالد الفيصل عقب جولته التفقدية وتدشين عدد من المشاريع بالمشاعر المقدسة وترؤسه اجتماع لجنة الحج المركزية أمس بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان.

راحة وأمن واطمئنان

أعلن الأمير خالد الفيصل أن عدد حجاج الخارج الذين وصلوا المملكة حتى أمس بلغ 1.641.358 حاجا. وأبان أن حكومة المملكة جندت أكثر من 350 ألف من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، فيما تمت إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج، وبلغ عدد المركبات المعادة والتي لا تحمل تصاريح دخول للمشاعر أكثر من 144 ألف مركبة، وتم القبض على 15 شخصا ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، وأيضاً تم إغلاق 181 مكتب حج وهمي.

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة أن توجيهات القيادة واضحة بأن نبذل كل ما في وسعنا لنساهم في راحة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء نسكهم براحة وأمن واطمئنان.

وأعرب عن شكره لنائبه الأمير بدر بن سلطان، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، على قيامهما بواجبهما في الإشراف على جميع ما يتعلق بخدمة الحاج والمعتمر، والتفاني في العمل.

المملكة لن تشارك أحدا في المهاترات

أفاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بأنه ليس هناك حياد في حب هذه البلاد فإما أن يحبها أو يعاديها، فمن يحبها فأهلا به وسنساعده، ونشاركه في أن ننهض بهذه البلاد إلى المكانة التي تستحق إنساناً ومكاناً، أما من يعاديها فليس له من قبلنا إلا المواجهة بالعمل، وليس بالكلام والتمنيات والدسائس والخدع وكل الوسائل التي تستخدم ضدنا، نحن أرقى من هذا المستوى، فمن أراد أن يساهم معنا في إصلاح بلادنا وبلادهم والعالم أجمع، فنحن نتشرف لأن نكون وسيلة إصلاح للإنسان والمكان والمجتمع. وختم الفيصل حديثه بالتأكيد على أن المملكة لن تشارك أحدا في البذاءات والمهاترات وأشياء لا تسمن ولا تغني من جوع، نحن أكبر من كل هذا ولن نرد عليهم.

المواقف الذكية

بدأت جولة الأمير خالد الفيصل أمس ‬بوقوفه ميدانيًا على جاهزية القطاعات ذات العلاقة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي في المشاعر المقدسة، إضافة إلى ترؤسه اجتماعي لجنة الحج المركزية والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج.

وفي المحطة الأولى افتتح الأمير خالد الفيصل مبنى المواقف الذكية بالمنطقة المركزية بالعاصمة المقدسة، ويتكون المشروع من 13 طابقاً، و550 موقفاً 10 مداخل ومخارج للمبنى، وصالات انتظار ودورات مياه، بعد ذلك دشن أمير مكة محطة تحويل الكهرباء (النسيم) في العاصمة المقدسة، وتبلغ سعة المحطة 20 م.ف، وتحوي 34 مغذيا متوسط الجهد، وتقدم الخدمة لأكثر من 19 ألف مستفيد.

خدمات طبية

انتقل الأمير خالد الفصل للمشاعر المقدسة للوقوف على جاهزيتها، ‏وبدأ جولته بافتتاح المستشفى الميداني للخدمات الطبية للقوات المسلحة بمزدلفة، واطّلع سموه على استعدادات المستشفى لاستقبال ضيوف الرحمن، ويضم عدة أقسام منها الأشعة، المختبر، الطوارئ، التنويم، الإفاقة، والعمليات، وتبلغ طاقته السريرية ‏من 500 سرير إلى 730 سريرا خلال موسم ‏حج العام الحالي، ‏واطلع الأمير خالد الفيصل ‏على مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفات للغات الخمس المعتمدة وهي الإنجليزية، الفرنسية، الملاوية، الأردو، الفارسية.

كسوة الكعبة

افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين، مشاريع تطوير مساجد المشاعر المقدسة في مسجدي نمرة وعرفات، ودشن أكبر مشروع لمعالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في المسجدين، ويعمل المشروع الذي نفذته الوزارة للمسجدين على ضخ 1.350 مليون قدم مكعب في الدقيقة سحب 70 % عن طريق مراوح الطرد و30 % عن طريق المداخل والأبواب. ‏وفي نهاية الجولة اطلع أمير منطقة مكة على المشاريع التي تنفذها ‫هيئة تطوير منطقة مكة‬ المكرمة والتي سيتم الاستفادة منها خلال حج هدا العام. ونيابة عن ‫خادم الحرمين الشريفين‬ الملك سلمان بن عبدالعزبز سلّم أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بحضور نائبه ‫بدر بن سلطان‬ ‫ كسوة الكعبة‬ الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام، جرياً على العادة السنوية، تمهيداً لتغيير الكسوة في التاسع من ذي الحجة.

مراكز الإيواء

استعرض الأمير خالد الفيصل، مشاريع وزارة المالية في المشاعر المقدسة بمكة المكرمة واستعدادات الوزارة لموسم الحج لهذا العام، وبحسب العرض فإن وزارة المالية أنشأت عدداً من مراكز الإيواء بالمشاعر المقدسة خلال السنوات الماضية لإيواء المتضررين من الكوارث، حيث توجد أربعة مراكز تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 50 ألف شخص. كما اطلع على مشاريع الوزارة في توسعة المطاف وإنهاء الأعمال المخطط لها بنجاح وإعادة فتح البوبات الثلاثة (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح)، كما اطلع على مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والعناصر المرتبطة به من حيث تأمين التسهيلات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لموسم حج 1440هـ، كما اطلع على مشروع الطريق الدائري الأول ومحطات النقل المؤقتة والأنفاق.

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طاقة استيعابية

ترأس الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه الأمير ‫بدر بن سلطان،‬ اجتماع لجنة الحج المركزية ‏بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر المقدسة، واستعرض خطط واستعدادات بعض ‏الجهات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للحجاج خلال موسم الحج الحالي. ‏ ‫وخلال الاجتماع استعرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين‬ خطتها واستعداداتها لموسم الحج الحالي، إذ بلغت الطاقة الاستيعابية للمطاف 170 ألف طائف في الساعة، كما سخرت 12 ألف موظف وعامل، وجهزت 210 أبواب، 40 سلما كهربائيا، 321 مشربية زمزم، 37 ألف حافظة ماء زمزم، 11.700 عربة كهربائية ويدوية، 314 مروحة رذاذ، ‫فيما قدمت أمانة العاصمة المقد‬سة خطتها واستعداداتها لموسم ‫حج 1440هـ‬ من خلال تهيئة الخدمات البيئية، وتسخير 23.100 عامل من الأمانة والشركات والمؤسسات العاملة تحت إشرافها، وتوفير 700 معدة وآلية وتجهيز 5 مجازر و4 مسالخ. ثم ترأس الأمير خالد الفيصل بحضور نائبه ‏اجتماع الهيئة العليا لمراقبة نقل ‏الحجاج بمجمع الدوائر الحكومية، وتابع أعمال وترتيبات أجهزة ‏الهيئة لموسم الحج، ‏واستعرض الاجتماع الأسطول العام لنقل الحجاج خلال موسم الحج الحالي، والمتمثلة في 49 شركة وطنية بإجمالي 19 ألف حافلة، 15 شركة جديدة انضمت في هذا العام بإجمالي 850 حافلة، و4910 حافلات جديدة بنسبة 25 % من إجمالي أسطول حافلات الشركات، ‏وتستهدف الهيئة نقل 66 مليون مصل من وإلى المسجد الحرام لأداء الصلوات الخمس عبر النقل ‏الترددي بالحافلات ونقل 300 ألف حاج بواسطة ‫قطار المشاعر‬ .

من استعدادات الأجهزة الحكومية

الشؤون الصحة‬

30 ألف موظف وعامل

17 مستشفى

108 مراكز صحية

3535 سريرًا

16 مركز طوارئ بمنشأة الجمرات

المياه الوطنية

700 ألف م3

مليونا م3 التخزين الإستراتيجي

4000 عامل

الكهرباء

ربط بين القطاع الغربي والجنوبي من خلال خطوط الجهد 380 كيلو فولت

توصيل الكهرباء لعدد من المشاريع الجديدة بمكة والمشاعر المقدسة بإجمالي أحمال 10م.ف.أ