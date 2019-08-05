برامج فكرية لأولياء الأمور

توسعت وزارة التعليم في مسؤوليات مركز الوعي الفكري التابع لها، لتشمل برامجه الجديدة كلا من المعلمين وأولياء الأمور والموظفين الإداريين داخل الوزارة وفي مختلف إداراتها، على أن يستعد مركز تطوير المناهج لإدراج الموضوعات المساعدة على تعزيز التوعية الفكرية لدى طلاب التعليم العام في المناهج التعليمية.

ارتباط مباشر

حدد الدليل التنظيمي الجديد لوزارة التعليم، مهام ومسؤوليات جديدة لمركز الوعي الفكري، ليكون الهدف العام منه الإسهام في تحقيق التكامل والتوازن في طرح الأفكار المتنوعة، التي تخدم منهج الاعتدال الفكري، مشيرا إلى أن المركز سيكون مرتبطا مباشرة بوزير التعليم.

تطوير المناهج

أشار الدليل إلى أنه يجب التعاون مع مركز تطوير المناهج لإدارة الموضوعات المساعدة على تعزيز التوعية الفكرية، والتعاون مع البرامج الخارجية ذات الصلة، مثل برنامج فطن.

إجراء الأبحاث

فيما يتعلق بتوعية المعلمين، طالب الدليل بإجراء الأبحاث ومواكبة الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية للمعلمين، ووضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لهم ولقادة المدارس، وإعداد وتصميم الحملات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التوعية الفكرية، وإعداد مواد التدريب والمشاركة في برامج إعداد المدربين لتسهيل إطلاق الحملات والبرامج، والتعاون مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بشأن إطلاق برامج وحملات للتوعية الإسلامية للمعلمين في جميع المدارس.

التوعية الفكرية للإداريين

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لم يقتصر الدليل على التوعية الفكرية للمعلمين والطلاب، بل شمل أيضا الإداريين، إذ نص على إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيا يتصل بالتوعية الفكرية لهم، ووضع الخطة السنوية للبرامج التوعوية الموجهة لموظفي وزارة التعليم، وإعداد وتصميم الحملات والبرامج والمسابقات الرامية إلى تعزيز التوعية الإسلامية، وإعداد مواد التدريب والمشاركة في برامج المدربين لتسهيل إطلاق الحملات، وأخيرا التعاون مع الموارد البشرية بشأن إطلاق برامج وحملات التوعية الفكرية للموظفين في مختلف إدارات وزارة التعليم.

من اختصاصات مركز التوعية الفكرية

وضع الخطط السنوية للبرامج التوعوية الموجهة للمعلمين وقادة المدارس

خطط سنوية للبرامج الموجهة للإداريين وموظفي وزارة التعليم

إعداد خطط البرامج الموجهة للطلاب وأولياء الأمور

خطة سنوية

وفقا للدليل، فقد ألزمت إدارة المركز على العمل بمسار خاص لتوعية الطلاب وأولياء الأمور، خلال إجراء الأبحاث ومواكبة أحدث الاتجاهات الاجتماعية فيما يتصل بالتوعية الفكرية لهم، ووضع الخطة السنوية للبرامج التوعية الموجهة للطلاب، مع إعداد المواد التدريبية، والمشاركة في برامج إعداد المدربين لتسهيل إطلاق الحملات والبرامج، مشيرا إلى أنه ضمن مهام المركز تقديم دورات التوعية الفكرية للطلاب الفائزين في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.