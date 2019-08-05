اخبار السعوديه

75 مدرسة تطبق مبادرة الطفولة المبكرة بصبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشفت إدارة تعليم صبيا عن تنفيذ مبادرة «الطفولة المبكرة» التي تستهدف الطلاب والطالبات من عمر 4 إلى 9 سنوات وتطبق في 75 مدرسة و3 فئات مدرسية، وبآلية إسناد مختلفة، وضمن بيئة عمل مناسبة وفق خطط مدروسة.

وأوضح مدير التعليم ضيف الله الحازمي، أن مبادرة الطفولة المبكرة تطبق في 75 مدرسة عبر مراحل ووفق نماذج مختلفة، فيما كشف المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن الية عمل المبادرة تتمحور في إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، إضافة للتوسع في افتتاح رياض الأطفال وزيادة عدد فصولها الدراسية.

وبين المساعد للشؤون المدرسية ربيع عطية، أن المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل 3 فئات بمدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة، والمدارس القابلة للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 75 مدرسة تطبق مبادرة الطفولة المبكرة بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا