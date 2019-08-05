75 مدرسة تطبق مبادرة الطفولة المبكرة بصبيا

كشفت إدارة تعليم صبيا عن تنفيذ مبادرة «الطفولة المبكرة» التي تستهدف الطلاب والطالبات من عمر 4 إلى 9 سنوات وتطبق في 75 مدرسة و3 فئات مدرسية، وبآلية إسناد مختلفة، وضمن بيئة عمل مناسبة وفق خطط مدروسة.

وأوضح مدير التعليم ضيف الله الحازمي، أن مبادرة الطفولة المبكرة تطبق في 75 مدرسة عبر مراحل ووفق نماذج مختلفة، فيما كشف المتحدث الرسمي لتعليم صبيا إبراهيم الحازمي، أن الية عمل المبادرة تتمحور في إسناد تدريس طلاب الصفوف الأولية للمعلمات، إضافة للتوسع في افتتاح رياض الأطفال وزيادة عدد فصولها الدراسية.

وبين المساعد للشؤون المدرسية ربيع عطية، أن المدارس المستهدفة في المرحلة الأولى تشمل 3 فئات بمدارس المرحلة الابتدائية ذات الطاقة الاستيعابية غير المستثمرة، والمدارس القابلة للإضافة، ونماذج التوسع في الطفولة المبكرة.