عسير وجازان تتنافسان على حجج الاستحكام

فيما خلت منطقة الحدود الشمالية من طلبات حجج الاستحكام وما يلحق بها، والتي تتعلق بالأراضي في المملكة، تصدرت عسير بقية مناطق المملكة بـ15 ألف طلب بنسبة 43.9% من المنطقة، وذلك منذ بداية العام الهجري حتى الشهر الجاري.

عقارات وبنايات

أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي لـ«دوت الخليج»، أن الشخص يتقدم بحجة استحكام على أرض ليست لها صكوك تقوم المحكمة العامة بالشروع في الإجراءات، على أن تكون الأرض خالية من مالك لها، حتى يحصل على صك بموجب حجة الاستحكام من المحكمة العامة.

وأكد نباتي أن عسير هي الأعلى في قضايا حجج الاستحكام بسبب كثرة الأراضي الخالية في المنطقة، مقارنة بمدن أخرى تحوي عقارات وبنايات عدة.

أعلى الحجج في عسير

جاءت عسير كأعلى منطقة في المملكة بواقع 15049 طلبا بنسبة 43.9%، تليها جازان بـ8620، ثم مكة المكرمة بـ7588، ثم المدينة المنورة بـ5271، ثم الرياض بـ4225، تلتها المنطقة الشرقية بـ2801، ثم القصيم 2543، والباحة 1900، ثم حائل بـ940، تلتها الجوف بـ382، ثم نجران 298، وتبوك بـ235.

طلبات حجج الاستحكام

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عسير 15049 طلبا بنسبة 43.9 % من المنطقة

جازان 8620

مكة المكرمة 7588

المدينة المنورة 5271

الرياض 4225

المنطقة الشرقية 2801