عقارات وبنايات
أوضح المحامي والمستشار القانوني نواف نباتي لـ«دوت الخليج»، أن الشخص يتقدم بحجة استحكام على أرض ليست لها صكوك تقوم المحكمة العامة بالشروع في الإجراءات، على أن تكون الأرض خالية من مالك لها، حتى يحصل على صك بموجب حجة الاستحكام من المحكمة العامة.
وأكد نباتي أن عسير هي الأعلى في قضايا حجج الاستحكام بسبب كثرة الأراضي الخالية في المنطقة، مقارنة بمدن أخرى تحوي عقارات وبنايات عدة.
أعلى الحجج في عسير
جاءت عسير كأعلى منطقة في المملكة بواقع 15049 طلبا بنسبة 43.9%، تليها جازان بـ8620، ثم مكة المكرمة بـ7588، ثم المدينة المنورة بـ5271، ثم الرياض بـ4225، تلتها المنطقة الشرقية بـ2801، ثم القصيم 2543، والباحة 1900، ثم حائل بـ940، تلتها الجوف بـ382، ثم نجران 298، وتبوك بـ235.
طلبات حجج الاستحكام
عسير 15049 طلبا بنسبة 43.9 % من المنطقة
جازان 8620
مكة المكرمة 7588
المدينة المنورة 5271
الرياض 4225
المنطقة الشرقية 2801
كانت هذه تفاصيل خبر عسير وجازان تتنافسان على حجج الاستحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.