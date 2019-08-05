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استياء المزارعين من توقيت مهرجان ورد تبوك

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جانب من مشاركة المزارعين في مهرجان الورد والفاكهة (دوت الخليج)

فيما عبّر بعض المزارعين المشاركين في مهرجان الورد والفاكهة بنسخته السابعة المُقام بمنطقة تبوك عن استيائهم من توقيت المهرجان، مؤكدين أنه غير متناسب مع بعض إنتاجهم، أكد مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي، أن تحديد موعد المهرجان للنسخ القادمة سيتم دراسته ومناقشته مع أعضاء مجلس التنمية، وإحاطتهم بجميع الملاحظات والمقترحات التي تصل بعد كل مهرجان.

وأوضح الشليبي لـ«دوت الخليج» أن «تحديد موعد المهرجان يخضع إلى عوامل عديدة، حيث إن منطقة تبوك شاسعة ودرجات الحرارة فيها متفاوتة، ويوجد إنتاج لبعض المحاصيل من الفاكهة والورد في هذا الوقت من السنة، إضافة إلى الإجازة الصيفية التي تعتبر أحد العوامل المهمة في تحديد موعد المهرجان، لإيجاد فرصة ومتنفس للأهالي للاستمتاع بالفعاليات».


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