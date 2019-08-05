جانب من مشاركة المزارعين في مهرجان الورد والفاكهة (دوت الخليج)
وأوضح الشليبي لـ«دوت الخليج» أن «تحديد موعد المهرجان يخضع إلى عوامل عديدة، حيث إن منطقة تبوك شاسعة ودرجات الحرارة فيها متفاوتة، ويوجد إنتاج لبعض المحاصيل من الفاكهة والورد في هذا الوقت من السنة، إضافة إلى الإجازة الصيفية التي تعتبر أحد العوامل المهمة في تحديد موعد المهرجان، لإيجاد فرصة ومتنفس للأهالي للاستمتاع بالفعاليات».
كانت هذه تفاصيل خبر استياء المزارعين من توقيت مهرجان ورد تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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