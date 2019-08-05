ارتفاع معدل التدريب بالمنطقة الشرقية %100

قدمت مراكز التدريب الصيفي بالمنطقة الشرقية خلال شهر 93 ألف ساعة تدريبية في 20 مركزا تم تجهيزها لاستقبال المعلمين والمعلمات المسجلين في برامج التطوير المهني الصيفي، حيث بلغ عدد المتدربين 7000 معلم ومعلمة وفق منظومة من البرامج التدريبية الموجهة لشاغلي الوظائف التعليمية، والتي يشرف على تنفيذها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إن نسبة التدريب في المنطقة بلغت 100%، مما يدل على أن هناك عملا مؤسسيا وفريق عمل متميزا قدم الكثير من الجهود للخروج بهذه النتيجة التي تعكس حقيقة واقع التدريب النوعي بالمنطقة، لافتا إلى أن المراكز تهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية عبر الالتحاق بهذه البرامج النوعية.

وأضاف الباحص، أن منصة التدريب عملت على توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تنوعت مجالاتها بإشراف ومتابعة إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، حيث بلغت البرامج قرابة 270 برنامجا.