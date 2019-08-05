ارتفاع معدل التدريب بالمنطقة الشرقية %100

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إن نسبة التدريب في المنطقة بلغت 100%، مما يدل على أن هناك عملا مؤسسيا وفريق عمل متميزا قدم الكثير من الجهود للخروج بهذه النتيجة التي تعكس حقيقة واقع التدريب النوعي بالمنطقة، لافتا إلى أن المراكز تهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية عبر الالتحاق بهذه البرامج النوعية.
وأضاف الباحص، أن منصة التدريب عملت على توفير حزمة من البرامج التدريبية التي تنوعت مجالاتها بإشراف ومتابعة إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والبنات، حيث بلغت البرامج قرابة 270 برنامجا.
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