136 مليونا لشبكة الصرف بضاحي بريدة

أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة في الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم، تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي بحي الضاحي بمدينة بريدة، والذي نُفّذ جزء منه بطريقة الثقب الأفقي، وقد دخل المشروع حيز التشغيل لخدمة أكثر من 1200 مستفيد. وأوضح المدير العام لخدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن محمد الفريحي، أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 136 مليون ريال، مبينا أنه تم تنفيذ محطة رفع تحوي 6 مضخات غاطسة، تحسب كمية التدفق الداخل للمحطة طبقا لمناسيب التشغيل المبرمجة. مبينا أن أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية المنفذة بلغت 75 كلم طوليا، وبأقطار تراوح بين 200 إلى 700 ملم. وقال الفريحي «إن تنفيذ المشروع سيسهم في تقليص النفقات المالية، وسيوفر أكثر من 460 ألف ريال سنويا.



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