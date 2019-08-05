خزان مائي برفحاء بسعة 54 ألف متر مكعب

وأكدت شركة المياه الوطنية أنها تهدف من تنفيذ مشروع إنشاء خزانات إستراتيجية بمحافظة رفحاء توفير مخزون مائي احتياطي لتغذية مدينة رفحاء في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى إيجاد ضخ مائي موازٍ للخزان العالي بحي الروضة ومحطة حي التعاون، كذلك إيجاد ضخ مباشر لشبكة المياه بأحياء الشمال والجميماء واليرموك.
وبيّنت أن المشروع سيخدم بشكل مباشر أكثر من 15 ألف نسمة في محافظة رفحاء عبر أكثر من 2853 توصيلة مياه، مشيرة إلى أن المشروع تضمن تشييد 3 خزانات إستراتيجية بسعة 18 ألف متر مكعب لكل خزان، وبطاقة تخزينية إجمالية تبلغ 54 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن المشروع تضمن مبنى للمضخات، ومبنى للكلور، ومبنى للفنيين. إضافة إلى تنفيذ خطوط ناقلة بطول 7 كلم طولي.
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